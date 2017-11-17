2018年第一道曙光 北市天文館專頁報你知

台北市立天文館精算2018年全國最早出現曙光地點在台中市南湖大山，平地則在蘭嶼龍頭岩，台灣本島平地則在台東縣三仙台。圖為2014貓鼻頭日出照。（台北市立天文館提供）

2017-11-17 17:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕搶看新年曙光是許多人迎接新年到來的方式，台北市立天文館精算2018年全國最早出現曙光的地點在台中市南湖大山，平地是在蘭嶼龍頭岩，台灣本島平地則在台東縣三仙台。另外還精算了全國各地900多處的曙光及日出時間提供全國民眾參考。

天文館指出，當太陽在地平線下18度，夜空從全黑開始變亮時，就是天文上的曙光出現時間。2018年元旦當日，台中市南湖大山海拔3740公尺，在5時07分49.5秒出現曙光，是全國最早出現曙光的地點。

若不算人跡罕至的高山，平地以蘭嶼龍頭岩的5時12分55.4秒最早，台灣本島平地的最早曙光在5時15分12.1秒，出現於台東縣三仙台。

由於經緯度和海拔高度的影響，日出時間的排序和曙光略有不同。全國最早可以看見日出的地點在花蓮縣海拔3324公尺的新康山，日出時間為6時28分6.2秒，平地以蘭嶼龍頭岩的6時32分28.9秒最早，而台灣本島平地的最早日出，則在屏東縣墾丁鵝鑾鼻燈塔，日出時間為6時35分13.8秒。

天文館表示，台北地區最高峰的七星山，在6時33分48.9秒可以見到朝陽初升，101大樓觀景台則要在稍晚的6時35分37.6秒。關於全國各地2018年元旦日出及曙光出現的精確時間，天文館網站有專頁介紹。