賞機聖地大公開 飛機迷必朝聖！

2017-11-17 07:30

〔記者沈昱嘉／台北報導〕只要看過飛機衝上雲霄的臨場感，便會難以忘懷，但你知道哪裡是最佳的賞機景點嗎？快跟著生活週報的腳步一起來探索台北知名的賞機聖地吧！

說到台北的賞機景點，不少人最先想到的，就是位於台北濱江街的「飛機巷」，在這裡不僅可以享受飛機從頭頂呼嘯而過的震撼感，還能感受到飛機起飛前噴出的強大氣流，但基於安全考量，未來這個賞機聖地將被政府徵收，讓許多飛機愛好者感到惋惜，不過沒關係，台北其實還有其他更安全的賞機點，讓人可以開心賞機！

同樣位於濱江街，隱身於遊覽車洗車場後頭的空軍一號景觀咖啡廳，因為距離機場跑道只有短短150公尺，開業4年來吸引大批飛機迷到此朝聖，在這裡可以點杯咖啡，用一整個午後時光來消磨時間！

而位在松山機場3樓的觀景台，則是最接近機場工作區域的地方，所有平時看不見的工作車輛，在這裡全都一覽無遺。大面的玻璃讓民眾可以近距離觀看地勤人員在機坪辛苦工作的實況，也可飽覽飛機起降的風光，是交通最便利的賞機地點。

松山機場附近的第二果菜市場，也是飛機迷必來的賞機景點之一，開著車直達5樓的停車場就是最佳賞機位置，因為機場周邊限建高度等規定，使得這裡不但有著得天獨厚的觀賞視野，還能看到飛機起降時與圓山飯店、大直橋等台北知名地標合影的畫面，相當特別。

最後，如果你同時擁有無限的體力以及對飛機的熱愛，位在劍潭山半山腰的觀景平台，肯定能滿足你，從劍潭捷運站對面的登山步道出發，約莫20分鐘的路程就能抵達劍潭山觀機平台。站在平台上，陣陣的涼風吹來，所有的疲憊全都一掃而空，感覺格外舒暢。這裡寬闊的視野，能將大直美麗華、台北101盡收眼底，雖距離機場較遠，但只要使用焦段較長的鏡頭，就可以拍攝到飛機穿梭於城市間的特殊景象。

看完以上的賞機景點，心動不如馬上行動，快帶著你的相機，一起捕捉這道城市裡的獨特風景吧！