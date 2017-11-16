海洋工程研討會 林佳龍分享海線雙港副都心願景

第39屆海洋工程研討會在弘光科大舉行。（記者歐素美攝）

2017-11-16 17:24

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學環境與安全衛生工程系，與台灣海洋工程學會、台灣港務公司台中港務分公司，聯合舉辦第39屆海洋工程研討會，進行學術交流及探討創新技術發展，16日邀請台中市長林佳龍等人進行專題講座，集思廣益，以開創海洋工程產業新契機。

研討會從15日到17日，分3天進行，首日登場的是海報競賽發表，這次比賽，經過篩選後，全國共有24組參賽，題目都圍繞在海洋生態、工程應用，包括台灣海岸侵蝕風險評估、河川輸沙及人工拋沙對雲林海域地形變化探討等議題上。

今天則進行台灣海洋工程學會大會，同時辦理專題演講，台中市長林佳龍發表「台中市海線雙港副都心之願景」，他表示，為促進都市縫合，上任後提出「大台中123」奠基工程，規劃「1條山手線、2大國際港、3個副都心」，透過交通建設串聯各生活圈，讓資源平均分配、帶動區域發展。其中海線地區擁有海空雙港優勢條件及面積近2萬公頃的台中港特定區，定位為與國際接軌、推動台中走向世界的門戶，朝「貨從雙港出，客從雙港入」目標發展。

環保署綜合計畫處處長劉宗勇，則發表「離岸風電發展對環境衝擊之環境政策」演講，他指出，根據國家能源政策，2025年再生能源目標比率將達20%，包含含20GW太陽能及3GW離岸風電，環保署也將積極辦理離岸風電區塊開發政策環評意見徵詢作業，作為個案開發規劃及環評審查參考，希望在綠能開發推動同時，將環境影響疑慮降至最低。

此外，台灣港務公司董事長吳盟分、經濟部水利署署長賴建信、日本廣島大學教授中下慎也、交通部運輸研究所港灣技術研究中心教授邱永芳，也都輪流進行專題演講。

台灣海洋工程學會理事長邱永芳指出，近年來，國土規劃、海岸空間利用、政府離岸風電政策推行、海埔新生地開發、海岸侵蝕及保護、海洋資源復育及生態保護等，各項有關海洋工程及海洋環境重大議題，都有賴於國內海洋工程界的群策能力，才可以獲得妥善解決，透過研討會，學會為學術界、政府、產業界及研發機構搭起重要橋樑，為海洋工程領域科學研究及工程技術，提升創新創造競爭力。