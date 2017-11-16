台灣第一艘彩虹郵輪？同志上船傻眼：長青郵輪+進香團

鎖定同志族群，歌詩達郵輪推出號稱「台灣第一艘彩虹郵輪」，不料人數不如預期，又招募一般旅行團客上船，因年齡層落差太大，不少參團的同志直呼受騙，「彩虹郵輪變成長青郵輪！」（翻攝自網路）

2017-11-16 13:25

〔記者陳宜加／台北報導〕鎖定同志族群，歌詩達郵輪推出號稱「台灣第一艘彩虹郵輪」，不料人數不如預期，又招募一般旅行團客上船，因年齡層落差太大，不少參團的同志直呼受騙，「彩虹郵輪變成長青郵輪！」消基會表示，涉及廣告不實，可以主張退費。

歌詩達郵輪於15至19日推出「為愛而生、彩虹驕傲」五天四夜行程，號稱是「台灣第一艘彩虹郵輪」，昨天從基隆港開船，行經沖繩那霸、宮古島等地，費用從1萬6000元至9萬1000元不等，在同志圈內創造討論熱潮。

然而，歌詩達幸運號總載客量達3470人，由於業者事前宣傳不足，加上高估同志意願，導致報名人數不如預期，10月起將已報名者「加值升等」至更高價房型，並與合作旅行社業者聯手祭出最後一波促銷優惠，招募一般團客上船。

「想像中的彩虹郵輪與實際完全不一樣！」彩虹郵輪昨天出航，不少同志拍照打卡，表示船上多數是長輩，派對活動也像「進香團」表演，還有阿公阿嬤跳起土風舞。不少網友更紛紛留言表示「幸好沒花冤枉錢！」

根據業者廣告文案，雖宣稱歡迎所有族群上船同歡，但活動規劃全為同志量身打造，五大主題派對分別為運動主題派對、白色派對、經典國歌（小毛巾）派對、求愛電音派對、C.U.M變裝皇后派對，更邀九大名DJ表演，活動卻變調。

對此，歌詩達郵輪表示，廣告宣傳上載明的活動都會一定會舉辦，不少旅客也都很享受活動，至於有旅客控船上都是長青族，歌詩達郵輪強調，廣告文宣和報名資訊都是透明公開，也強調不可能在旅客報名時詢問消費者是不是同志，否則可能有歧視的疑慮，因此在文宣中有載明歡迎所有族群，絕無欺騙消費者。

消基會董事長游開雄表示，彩虹郵輪若以同志為宣傳主軸，恐涉及廣告不實，若船上活動與行程確實打折扣，消費者可以主張債務不履行權利，要求退費；但因郵輪行程無法中途下船，業者扣除必要費用後，仍應退還剩餘費用給消費者。

「如果預知活動不如預期，就不會參加。」他強調，重點在於彩虹郵輪針對特定族群行銷，行程安排與活動便應符合同志需求，否則業者應負全責，建議消費者拍照、錄影存證，並準備事前廣告文宣、DM等資料，方能印證主張事實。

游開雄也提醒，選擇行程時應留意主辦單位過去舉辦活動經驗與風評如何，一旦發現有不符之處，也應務必存證。他也說，目前郵輪行程取消、退費等與現行法規不符，呼籲主管機關儘速針對郵輪制定相關應記載與不得記載事項規範。

鎖定同志族群，歌詩達郵輪推出號稱「台灣第一艘彩虹郵輪」，不料人數不如預期，又招募一般旅行團客上船，因年齡層落差太大，不少參團的同志直呼受騙，「彩虹郵輪變成長青郵輪！」（翻攝自網路）

鎖定同志族群，歌詩達郵輪推出號稱「台灣第一艘彩虹郵輪」，不料人數不如預期，又招募一般旅行團客上船，因年齡層落差太大，不少參團的同志直呼受騙，「彩虹郵輪變成長青郵輪！」（翻攝自網路）

鎖定同志族群，歌詩達郵輪推出號稱「台灣第一艘彩虹郵輪」，不料人數不如預期，又招募一般旅行團客上船，因年齡層落差太大，不少參團的同志直呼受騙，「彩虹郵輪變成長青郵輪！」（翻攝自網路）