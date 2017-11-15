書寫旅圖Taiw@n臺灣 巡展到苗縣 邀走讀三灣

「書寫旅圖Taiw@n臺灣」巡迴展今天起於三灣圖書館連展15天，吸引許多愛書民眾到場。（記者鄭名翔攝）

2017-11-15 19:10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕由國立公共資訊圖書館舉辦的「書寫旅圖Taiw@n臺灣」巡迴展，今天（15日）起在苗栗縣三灣圖書館展出15天，內容以「旅遊」為主題，現場陳設繪本、生態、親子旅行等300本好書，要跟在地居民分享讀書之樂。

本月21日更將邀請講師，透過VR虛擬實境，帶領大家體驗一場環球旅行；25日則會邀請來知名翻轉教育學者陳清圳到場演講，還備有遠見天下提供的50本書籍，免費贈送給參加民眾。

「書寫旅圖@臺灣」強調的是結合閱讀與探索的新型閱讀方式，在台灣各鄉鎮巡迴舉辦，並邀請作家進行主題書籍的導讀，或由專家帶領著讀者們在圖書館附近景點探訪，欣賞附近的人文風光，甚至是到作者的原鄉，感受作者的創作故事。這種走讀文學景點的方式，宛如是一場跨越時間與空間的旅行。

這次走讀巡迴來到苗栗縣三灣圖書館，除了21日邀請講師，透過VR虛擬實境，帶民眾體驗一場環球旅行、25日則請來知名翻轉教育學者陳清圳演講、29日則會邀請講師帶領民眾走進三灣鄉，感受在地文化之美。報名參加活動的民眾都可獲得旅讀紀念明信片，三灣圖書館館方也希望藉此系列活動，更加豐富三灣鄉親的閱讀視野。