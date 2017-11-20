天天吃好料》桃園暢春園水煎包 開業37年屹立不搖

桃園區自強路上的暢春園水煎包，靠著一種口味屹立不搖37年。（記者陳昀攝）

2017-11-20 08:55

［記者陳昀／桃園報導］一種麵皮4種口感！桃園區自強路上的暢春園水煎包，只販售高麗菜一種口味，卻開業37年屹立不搖，店家在現場包水煎包的手從未停下來過，老闆說：「高麗菜現正當季，冬天最好吃！」

暢春園第二代老闆楊人懿表示，他們每天清晨4點就起床備料，但都是分批現包現煎，連麵皮都是現場擀製，一天要重複製程好幾輪，沒有一次做完一整天的份，為的就是讓顧客吃到最新鮮的滋味。

談到受歡迎的原因，他說，應該就是單純吧，水煎包的餡料很簡單，就只有當季高麗菜、桃園本地的大溪韭菜，只加一點鹽巴味素調味，就能品嚐出最天然鮮甜的滋味，連自己家人都天天當早餐吃。

暢春園的麵皮也不簡單，口感有焦硬、有酥脆、有Q彈，也有軟嫩，楊人懿表示，麵皮必須是充分發酵的老麵，拿到現場擀薄，再包入滿滿餡料，就能加入麵粉水下鍋煎，必須拿捏火侯，一面煎焦脆、一面煎酥，讓顧客一次吃到多種口感。

48歲的楊人懿原本是台北上班族，毅然決然回桃園承接水煎包事業，從小攤販做到店面，他說，目前還沒考慮到接班人的問題，只要顧客喜歡，就能繼續堅持下去。

顧客陳太太說，暢春園水煎包外皮口感豐富、內餡清淡又吃得出蔬菜鮮甜，除了自己愛吃，買給家裡的小朋友吃，也不會擔心不營養。

此外，招牌上一席「傳承300年前的手藝」標語，經常讓顧客一頭霧水；楊人懿解釋說，水煎包的由來據傳是1661年鄭成功要前往台灣時，受困澎湖望安島而作戰計畫中斷，當時軍師陳永華以麵粉混合雜糧煎熟，做成「水煎包」投入水中祭神，因此他創立店面時就以此作為標語。

暢春園提供原味醬油、生辣椒醬油、原味生辣椒及豆瓣醬，楊人懿說，醬料都是自行調製，因為水煎包口味比較清淡，要讓重口味的客戶能有其他選擇。

相關影音