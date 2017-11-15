醫病》腳趾腳背痛又冰冷、或跛行 小心是腳中風

台東馬偕醫院心臟內科醫師蘇珉一呼籲民眾天冷不只要小心腦中風，也要注意腳中風的危險。（記者王秀亭攝）

2017-11-15 13:12

［記者王秀亭／台東報導］腦部、心臟周邊血管阻塞可能造成腦中風或心肌梗塞，同樣有血管的腳也有中風危險，台東馬偕醫院心臟內科醫師蘇珉一表示，走路腳無力、腳部傷口難癒合、腳常冰冷且溫度不一，甚至出現跛行，就可能是腳中風，又以糖尿病、洗腎患者、老年人或老菸槍為高危險群。

蘇珉一指出，腳中風（下肢動脈阻塞）很常見，嚴重症狀恐須截肢，台東今年迄今已治療超過100個病人，以5、60歲以上患有糖尿病或洗腎的中老年人居多，最年輕的患者是40多歲，是位老菸槍。

蘇珉一說，腳中風最初的症狀是走路無力，常走一、兩個路口就因痠痛需要休息，雙腳常冰冷、腳趾頭發黑更需進一步注意，可先用手感覺兩腳溫度，一冷一溫就異常，再測腳背脈搏，虛弱無力或兩腳速度不一樣都要盡速就醫。

患有高血壓、糖尿病多年，近年開始洗腎的王先生，3個月前右腳趾被摩托車排氣管燙傷後，傷口遲遲無法癒合，心臟科會後，發現王先生是老菸槍，1年來兩腳走路酸又麻，休息才有改善，經檢查發現腳趾腳背都冰冷，脈搏減弱，懷疑是腳中風，進行下肢動脈心導管介入手術後，免除截肢危機。

蘇珉一表示，由於症狀初期是酸痛腳麻，不少民眾沒有警覺，或是照顧上的忽略，常吃止痛藥解決，就醫時多數症狀已嚴重，需要更多時間進行治療，若能及早治療，以心導管方式打通，術後戒菸，可讓雙腳更健康。

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