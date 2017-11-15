桃市績優社教單位、人員 鄭文燦表揚

桃園市長鄭文燦接見推展社會教育有功單位、人員。（記者謝武雄攝）

2017-11-15 10:41

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天在市政會議時，接見今年推展社會教育有功人員，獲獎單位包含桃園市基督教女青年會、長庚國小綜合偶戲社，另有10人獲獎，其中饒淑芬因為婚姻問題投入家庭教育中心志工，不僅夫妻關係獲得改善，如今更懂得放手讓孩子自己做決定，給孩子信心和鼓勵，也讓親子關係更加融洽，成為無所不談好朋友。

教育局歷經2個月的收件、初選及實地訪查，才評選出12位獲獎單位及個人，受獎名單包含：桃園市基督教女青年會、長庚國小綜合偶戲社、徐癸榮、饒淑芬、陳榮貴、陳欣霓、李文登、蔡欣育、江漢童、徐立發、余采蓁、池俊鑑，這些單位、個人背後都有動人故事。

其中基督教女青年會長期關懷發展遲緩兒童，結合各方資源，協助孩童情緒管理技巧，也關懷新住民姐妹活動，轉化民眾對外籍新娘的刻板印象，讓民眾能更積極接納多元文化。

長庚國小偶戲社成立至今3年，成員為二至六年級學生，每當戲社推出大戲，都是親師生大動員，也凝聚親師生及社區情感，拉近觀眾及學生之間的距離，讓社區民眾大小朋友都能了解藝術可以這麼親民，讓人有感。

陳榮貴則是長期投入部落工作，利用農所長悉心指導果農種植水蜜桃，造就部落經濟發展，更活絡了部落的農業觀光事業。