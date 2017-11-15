明氣溫逐漸回暖 吳德榮：週五又有「秋老虎」

氣象專家吳德榮表示，明天（16日）開始氣溫逐漸回升，週五（17日）各地白天高溫上看31度左右，又是「秋老虎」的天氣。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-15 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，北部平地及花東降雨將趨於緩和、天氣逐漸回穩，而中南部大致為多雲到晴的天氣，因此白天各地氣溫回升。氣象專家吳德榮表示，明天（16日）開始氣溫逐漸回升，週五（17日）各地白天高溫上看31度左右，又是「秋老虎」的天氣。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上表示，今（15日）仍受東北風影響，東半部及北海岸、北部山區有局部短暫雨；其他地區天氣好轉，華南東移的中層雲，給桃園以北鄰近山區的平地，帶來零星飄小雨的機率。新竹以南地區天氣穩定；白天氣溫略升，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

吳德榮指出，明日西半部天氣晴朗，逐漸回暖，白天高溫約29、30度；東半部有局部短暫雨的機率；週五各地天氣晴朗，白天高溫更可升至31度左右，且紫外線強，又是「秋老虎」的天氣。

吳德榮預估，週六（18日）新一波東北季風及冷空氣南下，週五、六兩天之間，白天氣溫的變化，將超過10度以上。週日（19日）清晨北台灣沿海地區最低溫約在14、15度左右，是入秋以來最低的，北台灣白天氣溫也僅在17、18度左右，整天濕冷。下週一（20日）冷空氣稍減弱、下週二（21日）再稍增強，北台灣維持氣溫偏低、濕涼微冷、有局部雨的天氣。