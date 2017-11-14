白鹿洞中壢站前店吹熄燈號！ 網友哭哭：回憶沒了

白鹿洞中壢站前店貼出結束營業公告，吹熄燈號！（記者李容萍攝）

2017-11-14 22:07

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢國光客運總站旁邊有10年以上歷史的白鹿洞影音書坊中壢站前店，近日貼出公告明天（15日）是營業最後一天，營業至晚上11點，店內的小說、漫畫、DVD除以清倉價便宜賣，也正逐一打包，讓許多老顧客相當不捨。

白鹿洞中壢站前店結束營業的訊息，昨晚經在地臉書粉絲團「我是中壢人」PO文後，引起網友熱議，並紛紛留言「哭哭」、「真的要關了」、「天呀！讀書時的天堂呀」、「高中的回憶&跟朋友打發時間的好地方沒了」、「又一個唸書時期的回憶沒了」，還有人說「我要去買書了」。

卓姓老闆今天受訪感嘆早期出租DVD和漫畫店全盛時期全台估計有上千家左右，但隨著網路串流越來越興盛，使用習慣的改變，越來越多閱聽人不再跑實體店面，漫畫、小說和影片「用租的」也跟著式微，早期日來店人數可達400人，客源以30歲以下為主，但近3、4年日來店人數已剩不到100人，學生族群也佔少數，加上房租壓力，喜愛看漫畫、小說的他，只好忍痛結束營業。

由於白鹿洞書坊營運以來提供預繳，店家提醒欲辦理退款者需把握明天最後一天，否則以後店面還給房東，民眾得透過總公司再連絡他們辦理退款，屆時作業可能會曠日廢時，但只要還有存款餘額在中壢站前店的，店家一定會按約受理。

白鹿洞中壢站前店貼出結束營業公告，吹熄燈號！（記者李容萍攝）

白鹿洞中壢站前店吹熄燈號，店內DVD、漫畫、小說清倉賣，民眾前往撿便宜。（記者李容萍攝）

白鹿洞中壢站前店吹熄燈號，店內DVD、漫畫、小說清倉賣，民眾前往撿便宜。（記者李容萍攝）

白鹿洞中壢站前店吹熄燈號，店內DVD、漫畫、小說除清倉賣，打包作業也同步進行。（記者李容萍攝）

白鹿洞中壢站前店吹熄燈號，店內DVD、漫畫、小說除清倉賣，打包作業也同步進行。（記者李容萍攝）