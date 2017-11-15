喵星人自立自強 用貓糞換黃金

2017-11-15 07:30

〔記者臺大翔／新北報導〕位於中和的「拼圖喵中途之家」愛滋貓收容中心，收容了約20多隻的愛滋貓，創辦人陳人祥每天為照顧這些貓不遺餘力，終日為了籌募照顧經費苦惱的他，甚至將貓糞變黃金，努力為愛滋貓及重症貓換來餐餐溫飽。

早上8點多，整個收容中心就開始忙碌的一天，包括貓房的吸地、拖地，廚房的後台備餐與放飯前的準備等。問到一般人最害怕的愛滋貓，陳人祥表示，愛滋貓先天免疫上有些問題，而一般民眾對愛滋貓有些誤解，比方說牠可能會傳染給人，但其實這是刻板印象，愛滋貓並不會傳染給人，健康狀況良好的愛滋貓也可以當一般貓照顧。

整個收容中心大約有80多隻貓，愛滋貓與重症貓口大約20多隻。光是陪重症貓咪每日打點滴，一次就需要二個多小時！而愛滋貓的餵藥、換藥等也是家常便飯，因為打針時貓咪不會乖乖給你打，可能會亂動，所以需要人陪打安撫。

因為照顧貓的開銷非常吃重，為了開創出新財源，陳人祥發想出一個新專案「貓便當菜」，將每日所清出的貓肥，透過酵素與機器運轉變成無毒的有機肥料，再請宜蘭的小農種植農作，農作物賣出後的所得再拿回來照顧貓咪。

透過每日細心地照顧貓咪，陳人祥想讓大家了解「生命平權」的重要性，他希望民眾能用同理心去關心不一樣的族群，如果能夠用同理心去照顧貓，未來也一樣可以去照顧其他需要幫助的人。