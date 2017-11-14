桃園推動《牽手進劇場》 國小學童5點起床不嫌累

桃園市文化局表示，藝術教育扎根必須從小培養，希望透過《牽手進劇場》活動，讓學童親身體驗劇場環境、節目欣賞與禮儀。（記者魏瑾筠攝）

2017-11-14 18:40

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市文化局為從小培養學童藝術涵養，由桃園市藝文設施管理中心自2013年起推動《牽手進劇場》活動，讓市內學童從小進劇場體驗藝文活動。

其中桃園市復興區巴陵國小2年級的學童為了看演出，今天一早6點就搭著遊覽車下山，帶隊的2年級班導曾冠薰說，小朋友對於能夠下山看表演都很開心、很興奮，其中一位學童游榮益表示，雖然早上5點就起床，但是一點都不累，「因為表演很好看」！

據桃園市文化局統計，桃園展演中心及中壢藝術館分別在今年9至11月間推出4齣節目、12場演出，計有86所學校、9514名師生報名參加今天上午9點半及下午1點半，邀請國立台灣戲曲學院演出《兒童戲曲-森林七矮人》，每場活動除讓學童免費欣賞精彩演出之外，也搭配劇場禮儀教育、互動教學等活動；巴陵國小學生林海棠今也自告奮勇上台與演出者互動，她害羞表示，雖然一開始上台會緊張，但有老師陪著就不害怕，如果有機會下次還想再參加，「因為很好玩」！

桃園市長鄭文燦今出席活動則指出，《牽手進劇場》讓學童有機會進到劇場，不僅一方面能學習劇場禮儀，另一方面欣賞到桃園市文化局及教育局精挑細選的戲劇，盼活動能一年一年的辦下去，也會選擇最好的戲劇讓大家欣賞。