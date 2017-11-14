停擺8年多將復工 宜蘭天外天飯店更名找出路

2017-11-14 15:23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕天外天國際育樂公司斥資46億，在三星鄉新建五星級的宜蘭喜來登天外天渡假飯店，動工期間受美國雷曼風暴影響停擺8年多，今年1月申請補發建照，近期宜蘭縣政府核准，預計明年過年後復工，為了拋掉過去的不順遂，飯店也更名為欣芮國際度假酒店，甚至還把玉皇大帝請到飯店裡，盼找出新出路。

該飯店原由天外天國際育樂公司與力新資產管理公司共同投資，民國96年動工，希望藉著雪山隧道剛通車，搶進宜蘭的飯店市場，不過，98年雷曼兄弟控股公司發生財務問題，力新是雷曼的子公司，資金週轉不靈，當時飯店建築物已見雛型，但無力繼續施工，工程從此停擺，任由雜草叢生。

飯店後來由欣芮國際開發公司接手，工程停擺至今8年多，今年1月欣芮向宜蘭縣政府申請補發建照，9月獲得核准，現已進行工程發包，預計明年過年後即可復工，開發案總同資金額高達46億元，土地面積約10.3公頃，共有6棟建築202間房間，是宜蘭近年大型飯店開發案之一。

為了拋去過去的不順遂，加上新的開發商接手，飯店更名為欣芮國際度假酒店，希望能藉此找出新出路。不過，坊間盛傳，由於該飯店興建在主祀玉皇大帝的三星玉尊宮之上，又名為天外天，有不把「天公」放在眼裡之意，才造成開發案延宕多年。

這說法成為飯店更名的原因之一，業者甚至直接把天公請到飯店裡；欣芮國際開放公司董事長劉貴富說，10月底在廟方的見證下，擲茭獲得玉皇大帝的神諭，同意在酒店完工後，分靈安座在酒店內，表達對「天公」的尊重。

劉貴富說，飯店與國際級飯店萬豪酒店系統合作，朝國際品牌最高標準設計，加上周邊有溫泉，是各界重視的大型觀光投資案，完工啟用後，除可帶動三星鄉整體發展，更將成為鄉內的新地標。

宜蘭縣政府建設處指出，今年1月飯店提出建照申請，但依據新法規規定，飯店需提出交通影響評估，導致申請案延宕，不過，最後仍順利通過在9月發出建照，施工期間縣府將持續監督工程進度。