玉中棒球隊員喝酒事件 學校盼各界給學生悔過機會

玉里高中總教練蕭良吉說，球員喝酒就是不對，已經給予記過等處分，也希望外界給小球員自新悔過的機會。（記者花孟璟攝）

2017-11-13 13:58

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里高中棒球隊球員，11月11日在「黑豹旗」進16強，本月4日球員為替高三學長慶生，球員及學生揪14人去KTV歡唱，卻有6生喝酒被臨檢逮到，玉中校方上週已對喝酒學生各記2小過，1名未成年生被禁賽黑豹旗11日比賽；惟學校內部因教練對「懲處」輕重意見不一，甚至有班級導師認為「玉里高中應棄賽黑豹旗」。

對此校長江耀淇說，紀律對於高中球隊很重要，學校一方面做出懲處，另一方面也希望給這群偏鄉的野球孩子再一次機會，要求學生「僅此一次下不為例」。

他說，學校也已請教過包括中華民國學生棒球運動聯盟、以及中信盃黑豹旗主辦單位，並無相關的違規禁賽規定，因此學校本週五17日仍將照常進軍8強賽，對上王建民母校的新北市中華中學棒球隊。

江耀淇也說，他到玉里高中三年來，第一次遇到球員重大違規，對此校方上週就已決議，會在明天召集學校體育班所有老師、教練召開紀律會議，研擬運動員獎懲辦法，解決校內教師對於「懲處」的不同理解，以後「一切照規定」，包括是否做禁賽處分、禁賽時間應該多長、甚至讓球員退訓。

玉中棒球隊總教練蕭良吉說，犯錯就是錯了，學校上週第一時間已給14名學生記過，包括6名喝酒球員2支小過，包括高二、高三各1名未成年學生；至於未飲酒6名球員及2高三生則記警告2支，學生也已到校長室跟校長、主任、教練切實悔過、道歉，並在球場「操體能」以示處分。當時並要求學生「表現出改過的決心，先要拿出成績來證明」。

蕭良吉說，玉中棒球隊才成軍5年，隊史最佳紀錄是2016年黑豹旗進16強，但8強賽輸給強恕中學。他說，棒球隊全隊36名球員「全部都是主力」，目前加強進行包括控球、暗號等微調，本週五17日的8強賽「希望一舉擊敗中華中學」；也希望外界不要太過苛責孩子、「給孩子一個自新的機會」。

玉里警分局偵查隊副隊長黃成文說，本月4日警方擴大臨檢前往玉里鎮某KTV包廂，發現包廂內14名高中學生在包廂替高三學長「慶生」歡唱，桌上有啤酒，其中8人未成年、6人有酒精反應（2名未成年、分別高二、高三），告誡後通知家長領回。

而針對帶酒的學長，警方依「兒童及少年福利與權益保障法」第91條：「供應酒或檳榔予兒童及少年者，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰」，轉送花蓮縣府社會處裁罰。

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玉里高中上週六11月11日在黑豹旗16強賽，對上協志工商，玉中以17：1成績大勝，比賽提前在6局結束。（取自黑豹旗粉絲團）

玉里高中棒球隊今年黑豹旗再度打進16強，球員微調狀況中，教練希望本週打贏中華中學挺進8強，來證明自己「真心改過」。（玉里高中提供）