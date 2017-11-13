Homebox桃園店將結束營業 員工憂權益受損向竹縣府陳情

Homebox、普來利實業桃園店員工擔心關店後權益受損，今天上午到公司登記所在地的新竹縣政府門口拉白布條陳情。（記者蔡孟尚攝）

2017-11-13 13:22

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕Homebox、普來利實業桃園店驚傳即將關店，員工不滿資方後續處理作業，向新竹縣政府申請勞資爭議調解，多名員工今天上午到縣政府門口拉白布條陳情，除了表達對資方的不滿也要求縣府儘速安排調解。

新竹縣政府勞工處副處長劉家滿受理陳情，並立刻通知普來利實業公司今天下午2點就來參與勞資協商，工會部分可派2名代表參與協商。

Homebox桃園店員工說，普來利實業在桃竹苗地區共有5家分店，他們上月17日接獲通知桃園店營業至12月15日，19名員工面臨年關前失業窘境，近期還因此被公司調整特休假，他們認為權益受損，為此向公司登記所在地的新竹縣政府提出勞資爭議調解，但卻遲遲未獲回應。

普來利實業回應，不可能干涉員工特休假怎麼排，員工特休假若不休會給予不休假獎金，但若不想排特休也可持續工作。

勞動黨、桃園市產業總工會、新竹縣產業總工會、台灣電子電機資訊產業工會等勞工團體，上午也到縣政府門口聲援陳情勞工；他們表示，依勞基法員工可自行排定特休假，資方處理桃園店結束營業的人事作業，應依法且尊重勞工權益。