好消息！2018電競世界錦標賽 高雄市主辦

高雄爭取到明年電競世錦賽，圖為陳菊出席在高雄舉辦的英雄聯盟亞洲對抗賽。（高市府提供）

2017-11-12 19:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣的電子競技運動剛通過立法院三讀，正式成為運動產業，今天又傳來好消息，台灣成功爭取到2018年IeSF電競世界錦標賽的主辦權，將於明年底在高雄舉辦，預計吸引50國、千餘名選手來台參賽，高雄市長陳菊允諾以世運規格籌備。

中華民國電子競技運動協會（CTeSA）全力爭取2018 IeSF電競世界錦標賽主辦權，歷經近半年申請及等待，今天正式宣布由台灣獲得主辦權。

電競協會透露，高雄市長陳菊允諾以世運規格，進行籌備與執行工作外，更曾主動撰寫推薦函，是台灣申辦成功的幕後推手。

2009年開始舉行的IeSF電競世界錦標賽，是由韓國KeSPA舉辦，目前擁有5大洲包括中國、日本、巴西等48個會員國，陳菊感謝KeSPA給台灣舉辦IeSF的機會，及電競協會的爭取、並選擇高雄做為競賽地點，這是繼英雄聯盟亞洲對抗賽今年於高雄展覽館舉辦後，再度有國際級的電競賽事落腳高雄。

陳菊：2億打造全台首座電競場館

陳菊強調，高雄市政府擁有豐富的國際大型賽事籌辦經驗，並與民間合作、致力打造台灣電競產業的發展基地，對於明年的賽事，市府將全力以赴。

陳菊說，電競是國際爭相發展的新興產業，民間看準高雄擁有海空雙港、轄內多所大專院校設立相關科系、將設立體感科技園區等優勢，在海洋文化及流行音樂中心投資2億元，打造全台首座由官方與民間合作的電競場館。

明年底的IeSF賽事，將在高雄巨蛋舉辦，預計吸引50國電競戰隊，約近千名選手、後勤人員來高雄參賽，將增加台灣電子競技運動在國際間的能見度。