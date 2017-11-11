變形金剛現身北埔？ 他用汽車廢料打造的

新竹縣北埔鄉楊姓住戶用汽車廢料打造出2尊像變形金剛一樣的金屬機器人。（記者蔡孟尚攝）

2017-11-11 20:50

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣北埔鄉楊姓住戶酷愛電影《變形金剛》裡的機器人，他用汽車廢料當零件，請鐵工拼裝打造出2尊比真人還高的機器人，這幾天整理住家擺在大門旁，冰冷炫酷的外型吸引不少人駐足欣賞，還有人慕名而來拍照留念。

「你的變形金剛好酷，是怎麼做出來的？」楊先生的住家位在省道台3線的叉路口旁，最近不少經過他家門前的人，看到鐵網圍籬裡竟有兩尊閃耀金屬光澤的「變形金剛」，不是下車詢問他怎麼做的，就是抽空拍照留念，不少人還把照片放上臉書，讓網友大為驚豔。

從營造業退休的楊先生說，他本來就喜歡金屬那種冷冽堅硬的質感，對電影裡形同金屬機器人的變形金剛特別感興趣。在得知有人用汽車廢棄材料打造出類似的機器人模型後，他就一頭栽進廢車回收處理廠，千方百計找那些看起來可以當成機器人零件的廢棄材料，收購了一大堆，帶回家請鐵工照他的想法拼裝打磨，果然做出兩尊還算有看頭的機器人。

長得壯的楊先生小時候被家人稱為「鐵牛」，也因此，這2尊機器人的頭部都採牛頭造型設計，其中1尊動作設計為騎乘大型重機車的拉風造型，車體旁還配掛有一把步槍，看起來戰鬥力十足！另1尊身配刀劍採立姿設計，個頭比成年男子還高，像個威風凜凜的鐵甲武士。

楊先生說，他家門口有2尊機器人的消息傳出後，有人透過臉書發訊問他是怎麼做出來的，也有人跟他預約參觀時間，閒暇創作可以獲得這麼多人的肯定，讓他受寵若驚，只要他人有在這個還在整理的新家，就歡迎大家來參觀。

新竹縣北埔鄉楊姓住戶用汽車廢料打造出2尊像變形金剛一樣的金屬機器人，他放在家門附近，吸引不少人駐足欣賞。（記者蔡孟尚攝）