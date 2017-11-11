20年後獻花哭謝寄養家庭 屏縣表揚會氣氛好感人

2017-11-11 15:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣辦理家庭寄養服務滿35週年，共照顧過1542名弱勢兒少，今年全縣提供寄養安置服務的家庭共有94戶，屏東家扶55戶、世界展望會39戶，屏東縣政府今天（11日）舉辦寄養家庭表揚暨授證典禮，表揚2戶服務滿20年、8戶滿15年、17戶滿10年的家庭，氣氛溫馨。

服務22年的陳義恩、李淑蘭夫婦表示，只是盡最大的能力做他們可以做的事，除看見孩子因他們的照顧而成長蛻變，更感覺到冥冥之中也得到許多「善的回饋」，讓他們不論做什麼事情都能得到貴人相助；今天他們還捐贈10萬元給屏東家扶。

擔任寄養家庭20年的張鴻祺、郭巾錦夫婦，照顧過32個孩子，9歲時曾經接受他們照顧的29歲林靜玫，最近透過屏東家扶和他們重逢，林靜玫今天也特地從台中南下參加表揚典禮，哭著獻花給張鴻祺、郭巾錦夫婦，感念他們20年前打開家門，讓她有機會被好好照顧；林靜玫也獻花給屏東縣長潘孟安，感謝縣府對寄養服務的支持，氣氛十分感人。

屏東縣長潘孟安說，寄養服務最大特色為全年無休、全心投入、全人關懷，因為有寄養家庭無私奉獻，那些遭受虐待、無依的孩子才能健康、安全長大。

表揚典禮在六堆客家文化園區舉行，為表達對寄養家庭的感謝，縣府致贈每戶寄養家庭感謝牌及竹炭被，竹炭被有感謝寄養家庭雪中送炭的意涵，也希望寄養家庭在季節交替之際，除了照顧孩子也要多多照顧自己。今年度新進寄養家庭有4戶，典禮中宣誓加入寄養家庭守護兒少的決心。