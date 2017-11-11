台61西濱快台南七股十份段18：00通車

2017-11-11 14:26

〔記者楊金城／台南報導〕台61線西濱快速公路台南七股交流道到十份交流道路段，上午11點半由行政院長賴清德、交通部長賀陳旦共同主持通車典禮，兩人與大批鄉親用步行方式慶賀通車，下午6點正式開放通車。

台61被譽為第三條高速公路，賴清德說，這是一條很重要路線，希望藉由台61成為南北聯通，距離縮短，促成彼此更合作團結、台灣經濟發展的力量。

賴清德說，台61七股十份段的通車，將完成台南三橫三縱交通路網，有助對台南濱海產業、觀光、地方繁榮發展，賴清德現場還掛保證，指台61跨曾文溪大橋工程已由公路總局規劃中，他會大力推動，不會讓鄉親漏氣。

台61線台南七股交流道至十份交流道（台61線里程298K+613至305K+750）通車路段，總長度為7.14公里，工程總建設經費約38.1億元，道路寬度為22.8公尺，配置雙向雙車道，橋下兩側為之前西濱計畫完成的南173甲線混合車道，標準寬度6.5公尺。

公路總局局長陳彥伯說，台61七股到十份段是第一條取得道路工程碳足跡認證的首例，工程採生態工法、綠色建材，工程共減了30座大安森林公園吸炭量的效果。

賀陳旦說，台61七股溪橋採哥德式造型、大跨距興建，和七股潟湖國際級景觀相得益彰。

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