衛武營捷運站6號出入口今啟用 直通園區

2017-11-11 08:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄捷運通往全國最大衛武營國家藝術文化中心出入口閒置1年多未營運，造成民眾繞道不便，經市府捷運局居中協調，今將先行開通，後續由籌備處無償撥用給市府，捷運局再委託捷運公司營運，預計3個月完成財產移轉。

文化部斥資經費107億元，打造衛武營國家藝術文化中心，工程包括衛武營斥資2.3億元，委託捷運局施作捷運連通道，穿越三多一路直通園區，全長80公尺，兩側可供店家營業，並增設6號出口，早於去年7月驗收通過。

近年來鳳山區發展迅速，園區占地67公頃，成為民眾休閒好去處，衛武營營運推動小組也提前進駐營運，推出衛武營藝術祭，民眾搭乘捷運前來，卻發現通道管制不開放，必須改走其他出口，再徒步穿越三多路，才能抵達園區，認為繞道不便，要求儘速啟用。

衛武營籌備處有意委託捷運公司認養，不料對方開價每年維護管理費700萬元，包括備品、水電費等，評估金額龐大無力負擔，營運卡關閒置1年多，將無償撥用給市府解套。

市府捷運局同意接受，經2天居中協調，三方達成共識，捷運公司降低為每年維護管理費2、300萬元，衛武營進行土地分割，預計3個月財產移轉市府，捷運局屆時再委託捷運公司營運，今先啟用6號出口。