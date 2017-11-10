明東北風增強變天 北台灣降溫8～9度

受東北風增強影響，北台灣及東半部降雨機率提高，中南部也會有局部短暫雨。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-10 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，由於東北風逐漸增強，北台灣明天將明顯轉涼，氣溫較今（10日）天降8至9度，其他地區高溫也略降1、2度，須注意溫度變化增減衣物。另外，明晨起海面上風力將明顯增強，沿海並有較大風浪，民眾想到海邊務必注意安全；而輕颱海葵目前位於南海，預估未來向西北西移動至海南島附近，不會直接影響台灣。

氣象局預報，降雨部分，今晚至明天（11日）東北風增強，北台灣及東半部降雨機率提高，尤其基隆北海岸及宜蘭降雨時間較長，有局部大雨發生機率；中南部由於南方雲系北移影響，也有局部短暫雨，民眾出門請記得攜帶雨具。

氣象局指出，溫度部分，北台灣今（10）天高溫約為27至31度，但由於東北風逐漸增強，明天將明顯轉涼，白天高溫約22至25度；其他地區高溫也略降1、2度，清晨各地低溫約19至22度，請大家留意溫度的變化，適時增添衣物保暖。

此外，氣象局提醒，明（11日）晨起海面上風力將會明顯增強，明天中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島的沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖鄰近海域將會出現9到10級的強陣風，海面上的浪也偏大，海邊活動、海上作業請注意安全。

今年第24號輕度颱風海葵目前位於南海，距離鵝鑾鼻南南西方約720公里，預估未來向西北西移動至海南島附近，不會直接影響台灣，但其外圍的雲系會北上至台灣，間接造成台灣上空的水氣增加。

空氣品質方面，明日高屏及金門、馬祖地區為紅色提醒，中部及雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；雲嘉南及花東地區受東北風影響，將出現揚塵天氣。