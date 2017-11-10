視病猶親真良醫！ 屏醫3醫師獲衛福部表揚

2017-11-10 15:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛福部屏東醫院醫師謝永徽、陳怡禎、洪錫明，在工作崗位上總是盡責認真、貢獻付出，獲106年度衛生福利部醫院第4屆優良暨資深典範醫師表揚。

內科醫師謝永徽獲得資深典範醫師獎，他在屏醫服務23餘年，熱心支援偏遠的牡丹鄉衛生所，還遠赴後山支援台東醫院、矯正機構屏東看守所，以及養護機構，同時也協助家醫科支援居家護理、兵役體檢、學童健檢、巡迴醫療及四癌篩檢等醫療業務，深得病患及家屬信賴。

獲得優良醫師獎的牙科主任陳怡禎，服務屏醫22餘年，總是以和氣、尊重態度，對待看診民眾與家屬，積極為民眾解決醫療問題，除服務預約的門診個案，也體諒民眾的臨時需求，給予加診，雖常因此晚下班或無法用餐，還是無怨言且愉快的服務，視病猶親以及專業醫療，常獲看診者讚許。

骨科醫師洪錫明獲選台灣e院-醫療諮詢服務績優人員，曾經擔任屏醫副院長，也擔任過部立旗山醫骨科主任，平日除服務骨科病患，也長期利用空餘時間，透過網路替民眾解答醫療相關詢問，對提升醫療品質有很大貢獻。

屏醫院長鄭裕民表示，這3位優質醫師平日對於醫療工作犧牲奉獻，獲獎實至名歸，而屏醫目前有百位醫師，對提升屏東地區醫療品質也有相當貢獻，盼民眾多給醫師們鼓勵。