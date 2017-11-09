入圍「2017台灣建築獎」 這間國小體育館像小型遊樂園

宜蘭市中山國小小巨蛋與通學廊道，入圍今年度台灣建築獎。（記者張議晨攝）

2017-11-09 18:47

〔記者張議晨／宜蘭報導〕由中華民國建築師公會雜誌社舉辦的「2017台灣建築獎」，日前公布入圍名單，宜蘭市中山國小小巨蛋與周邊通學廊道，通過初選，與台中國家歌劇院、法鼓山寶雲寺、台北市網球中心共同入圍該獎項。

中山國小校內有多達5座溜滑梯，被奉為「溜滑梯學校」，校內的五育則因館內設施老舊，加上耐震係數不足，校方從2011年起開始規劃重建，期間經過競圖，最後在2014年開工，去年5月完工啟用，總經費近9000萬元。

小巨蛋建築外觀以紅磚、洗石子等具有宜蘭特色的建材為主，因鄰近百果樹紅磚屋及丟丟噹森林，配合紅磚屋外觀特色，團練室外牆也以紅磚營造老房子手工質感，讓校園連接至丟丟噹森林及百果數紅磚屋。

特別的是，小巨蛋內外幾乎無銳角，即便是牆角，也盡可能修成鈍角狀，田中央聯合建築師事務所專案執行郭聖荃解釋，因巨蛋使用者以孩童為主，考量安全，採用無銳角的設計，且鈍角在光線照耀下，能形成溫潤、柔和質感。

郭聖荃表示，小巨蛋設計時希望每個建築立面都是正面，行人、風都可自然穿越，室內、外空間，則參考宜蘭特有的竹圍三合院地景，孩子在內打球宛如在三合院的稻埕，孩童在內不自覺就可自然奔跑。

中山國小有管樂隊，小巨蛋不只作為校內體育活動使用，還規劃管樂隊團練室，甚至可做為樂團表演、排練場地之一。而配合巨蛋設置的公共藝術品「快樂島」，開放孩童、遊客接觸互動，也成為校內一大招牌。

校方表示，小巨蛋不只強調功能，也創造校內新的建築意象，讓校內學生多一分歸屬感。

台灣建築獎創立於68年，今年參選作品多達213件，初選由評審選出12件作品，11月10日至12日實勘後進行複選，最後決選出建築獎作品。

中山國小小巨蛋從宜蘭的竹圍形式的三合院擷取靈感，內部宛如三合院的稻埕，也兼做校內管樂團排練、演出場地。（田中央聯合建築師事務所提供）

中山國小北側的公共藝術「快樂島」，營造成孩童的新天地。（田中央聯合建築師事務所提供）