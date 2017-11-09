跟萬金夜市說再見？ 萬金耶誕季盼恢復溫馨氣氛

縣府過去利用萬金聖母聖殿光雕秀當活動主軸，吸引滿滿人潮湧入萬金。（記者邱芷柔攝）

2017-11-09 17:23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕曾吸引逾百萬人次湧入的萬金耶誕季，過去由屏東縣政府主辦，去年捨棄3D投影教堂光雕秀後，人潮明顯減少，今年耶誕季活動轉由萬巒鄉公所接手主辦，公所也與教會達成共識，不舉辦耶誕市集，並以宗教儀式為活動主軸，呈現耶誕村的溫馨氣氛。

萬金聖母聖殿是台灣最古老的天主教堂，近年透過屏東縣政府大力宣傳，讓萬金成為每年耶誕節遊客朝聖的景點，看準人潮商機的攤商，每年向居民承租騎樓、空地擺攤，喧囂的夜市氛圍引發教友反彈，甚至遭民眾批評，耶誕季根本就是「萬金夜市」。

縣府去年取消光雕秀後，人潮大幅下降，今年由萬巒鄉公所接手主辦，公所指出，今年不舉辦市集活動，但私人範圍是否出租給攤商，公所無權管轄，不過只要有佔用道路行為，一定要求相關單位嚴格執法。

萬巒鄉公所也表示，今年以聖殿宗教儀式為主軸，並在萬金村、赤山村舉辦馬槽裝置比賽，同時舉辦草地音樂會及攝影比賽，希望帶民眾走進村莊內，欣賞居民精心設計的馬槽，今年也特別將活動場域延伸到萬巒吊橋，透過3D彩繪吊橋為號召，搭配燈光效果及薩克斯風演出，期待恢復耶誕村的寧靜。