刊陳沂性感照遭網友威脅退讚 FHM小編霸氣回嗆

網紅陳沂日前為最新一期《FHM男人幫》拍攝性感照，不料卻有討厭他的網友擁入《FHM男人幫》的臉書留言批評，還揚言要退讚，FHM小編為此霸氣回嗆。（圖擷自FHM Taiwan 男人幫國際中文版臉書）

2017-11-07 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕網紅陳沂日前為最新一期《FHM男人幫》拍攝性感照，不料卻有討厭他的網友擁入《FHM男人幫》的臉書留言批評，還揚言要退讚，不過，FHM小編也霸氣回應，「如果『退訂』可以作為要脅媒體的手段，那，我們還用做媒體嗎？」

陳沂日前為最新一期《FHM男人幫》拍攝性感照，並在臉書分享全裸露臀美照，還笑稱「好了，夢想已經實現，我要退出演藝圈了。」不料近日《FHM男人幫》卻因此中招，有網友在相關貼文底下留言批評「找不到人好拍了嗎？」、「FHM史上最難看的一本」、「總編在挑戰全民嗎？」

對此，FHM小編在臉書推文中表示「總編：如果『退訂』可以作為要脅媒體的手段，那，我們還用做媒體嗎？」小編也逐一回應網友的留言，指「聽說雜誌裡面還有另外三組妹，再加上寫真別冊一組三位。你可以選擇更好的，但你不一定要詆毀你不喜歡的。#媒體淪喪你我都推了一把」、「我們真的沒有在操作，陳沂是兩個月前就拍完了，當時她還沒惹到健身界啊！只是剛好排到本月上刊而已！」、「沒人強迫你們得接受她啊；討厭她的，覺得是出錯菜，喜歡她的，認為是盤好菜。這女孩言論行為，無關社會公益，我們的報導，何錯之有？最後，我們選擇與她合作，其實是兩個月前的事，早已拍攝結束囉！」

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