桃市新公車亭面板未顯示 因高度不合要「砍掉重練」

桃園市公車亭目前淨高190公分，180公分成人等車時很有壓迫感。（記者陳昀攝）

2017-11-07 13:17

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議員范綱祥接獲市民陳情，多處新式公車亭已完成3個多月，LCD智慧面板卻一直沒有顯示到站情形，向交通局追究原因，竟是因為高度不符法規、需要拆除重設；交通局長劉慶豐答詢表示，既有的公車亭會縮減智慧面板高度以符高度標準，並要求廠商全面盤查螢幕顯示情形，未來一律以2.1公尺為標準施作，預計明年上半年度完成。

范綱祥指出，桃園市的新式公車亭淨高1.9公尺，他詢問交通局LCD智慧螢幕延宕設置原因，得到的答案是營建署2015年底修改「市區道路及附屬工程設計規範」，把規定改成2.1公尺，導致需要全部重做、拆設重設。

他說，市府2014年起，編列2.1億元預算更新公車候車設施，其中新設公車亭有212處，卻有142處高度不符法規、36處暫停安裝，每座造價7萬3千元，總計浪費逾1500萬元。

不過，范綱祥調查發現，營建署2009年即訂定「市區道路及附屬工程設計標準」，人行道淨高即為2.1公尺，2015年做的文字修正亦無更改，質疑交通局蓄意搪塞，掩蓋先前的行政過失。

劉慶豐否認說，應該是承辦人員有所誤解、回文未清楚表達，規則一直沒改過，也沒有刻意欺騙。交通部頒布「道路標誌標線設置規則」，豎立式牌面淨高以1.2至2.1公尺為原則，過去交通局在經費考量下設為1.9公尺，但今年度道路考評時，委員建議市府比照6都提高標準，維持淨高2.1公尺，決定重新設計並逐步調整汰換。

劉慶豐說，既有的新式公車亭總高度約2.38公尺，現有的智慧面板為48公分，將縮減面板的邊框、高度，改為24公分面板，明年編列2千萬元預算裝設20多座新公車亭，會以2.1公尺淨高為標準，汰換後的既有面板，會移至未來新設、加高的公車亭，不會浪費錢。