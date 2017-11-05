柯P執政3年哪些最有感？ 鄉民：交通、西區、世大運

2017-11-05 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲就任以來已經快滿3年，一名網友特別在PTT上發文問鄉民們這3年中，大家對台北市最有感的變化有哪些，引發鄉民熱議。其中大部分人普遍認為柯P執政後，台北市交通建設明顯改善許多。

該文標題問大家「台北市天龍國最有感的進步是什麼呢」？大批網友紛紛在底下留言，正反兩面通通都有。若以「好的有感」為出發點的話，網友回應對台北市最有感的政策活動大致分為三類，分別是交通建設、西區門戶計畫和世大運。

對於柯P的交通政策，許多網友表示柯P做得很好，舉例忠孝西路公車道被台北市民認為是史上最大路障，直呼柯P拆除忠孝西路公車道大概是讓開車族最有感的地方了；還有擴大停車格收費的政策施行，網友紛紛表示汽車格收費後，趕走一堆強佔車格的自私人士，找車位也更加好找。

另外，「西區門戶計畫」也被許多網友推崇，尤其北門的改變更獲得網友讚賞。而世大運的成功也是有目共睹，還說「連國外媒體都很驚訝一個小島國能辦這樣國際級的賽事」，讓全世界看見台灣。

除了上述3項之外，還債和大佳河濱公園也讓大家表示有感。有人對柯市長政績滿意，當然也有不少網友表示無感，認為柯Ｐ只會做秀，「拿了全國最多資源的台北市，只能說嘴這些，柯粉好好笑」。