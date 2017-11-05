5年標售9次 台中港特定區彰縣有地9日再標售

台中市清水區市鎮北段地號405、407、408的土地（如圖中標示），地主是彰化縣政府，縣府準備進行第10次標售，希望賣出求現。（圖記者張聰秋翻攝）

2017-11-05 12:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕賣不掉？！彰化縣政府在台中市台中港特定區有筆車站專用區的縣有地，縣府連續賣了5年，年年標售，已標了9次，卻都乏人問津，本週將進行第10次標售，結果讓人好奇。

有民眾打趣說，「國父革命10次失敗，第11次起義才成功。」若同筆土地縣府賣了10次都賣不出去，也很正常。也有縣府高層人員說，車站專用區開發受限，土地難賣。

縣府將於本週四（9日）上午10點在3樓簡報室進行今年第2次縣有地標售和標租作業，土地彰化縣、台中市都有，其中，位於台中市清水區市鎮北段地號405、407、408的土地，面積共7433.6592坪，每坪標售底價12萬2314元，標售總底價9億924萬960元，地目為車站專用區，縣府從2013年下半年首賣到今年（2017）上半年，9次標售都無人投標。

對此，財政處長王乾勇說，土地交易跟景氣、開發程度、生活機能和潛在未來發展性有關，今年台中市政府加快腳步開發台中港特定區，特定區土地日益受到民間投資青睞，上半年土地交易出現回溫跡象，這回，縣府有信心賣出，完成標售的機率會比去年和前年高很多。