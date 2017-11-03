北市抽驗清潔劑 紐西蘭進口洗碗精標示不符

2017-11-03 15:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市衛生局於超市、大賣場、雜貨商行等抽驗20件食品洗潔劑，今公布抽驗結果，其中大葉高島屋販售一款紐西蘭進口的「ecostore環保洗碗精（500ml）-經典檸檬」，外包裝未以中文標示「主要成分之化學名稱」，標示不符規定，令業者限期改正，屆期仍不符規定，可依「食品安全衛生管理法」處以3萬至300萬元罰鍰。

衛生局指出，抽驗20件包裝清潔劑產品，其中6件為進口產品，其餘皆為國產，檢驗項目包含砷（以As2O3計）、重金屬（以Pb計）、甲醇含量、壬基苯酚類界面活性劑（nonylphenol及nonylphenol ethoxylate）、螢光增白劑等，結果均符合規定。

依食品安全衛生管理法規定，103年6月19日起製造之食品用洗潔劑產品外包裝，應依該法第27條規定，以中文及通用符號標示：1、品名。2、主要成分之化學名稱；其為2種以上成分組成者，應分別標明。3、淨重或容量。4、國內負責廠商名稱、電話號碼及地址。5、原產地（國）。6、製造日期；其有時效性者，並應加註有效日期或有效期間。7、適用對象或用途。8、使用方法及使用注意事項或警語。9、其他經中央主管機關公告之事項。

衛生局指出，此次抽驗發現1件產品外包裝未以中文標示「主要成分之化學名稱」，經查來源1件為新北市，已移請轄管新北市衛生局處辦。

衛生局呼籲製造業者，食品用洗潔劑標示應符合相關法規，以提供消費者充分資訊。食品用洗潔劑用於食品、食品器具、食品容器及食品包裝清洗，若含有害物質會直接經洗滌過程之接觸，或間接由餐具殘留進入人體，造成傷害，建議消費者在購買食品用洗潔劑時，應選擇檢驗合格及標示完整產品。