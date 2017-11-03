2018年SKYTRAX機場評比投票開始 桃機籲踴躍投票

2017-11-03 12:56

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場今年度榮獲英國非營利獨立調查機構Skytrax肯定，拿下全球最佳及亞洲最佳機場服務人員，2018年度投票即日展開，機場公司人員表示，這項調查到明年2月截止投票，以上年度為例，約有全球1300多萬名旅客，針對超過550座機場的服務人員進行投票，為全球機場評比的年度盛事之一，桃機公司呼籲旅客踴躍投票力挺，替桃園機場3萬多名員工加油打氣。

桃園國際機場公司副總經理但昭璧指出，Skytrax機構在「最佳機場服務人員獎項」中，評比項目包含服務台、安全檢查、證照查驗、轉機服務、免稅商店、餐飲等所有第一線同仁的旅客態度、友善度與效率。

但昭璧說，由於這項調查與頒獎過程，堅持不向評比機場收費，也不接受任何形式的機場贊助，具有全球性、非營利、公正客觀等原則，評比結果被譽為「旅客選擇大獎」（Passenger's Choice Awards），極受航空產業重視。

但昭璧表示，桃園機場2017年度在Skytrax公司的調查中，擊敗日本、韓國，拿下全球最佳及亞洲最佳機場服務人員（World’s Best Airport Staff Service）大獎，2018年度活動投票已經開始，投票時間到2018年2月止，呼籲國人踴躍到活動網站中，投下「最佳機場服務人員」一票。

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