中市府補助企業遷總部 議員要求副市長保證家數

國民黨議員要求副市長張光瑤（右一）保證有幾家企業總部設台中。（記者張菁雅攝）

2017-11-03 11:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府為鼓勵企業將總部遷至台中，訂定補助及獎勵辦法，企業1年最高可獲340萬元補助。國民黨議員蘇柏興、張瀞分、張廖乃綸今天要求副市長張光瑤簽下保證有幾家企業總部設台中，張光瑤頻頻搖手表示，他不簽，認真做事就對了。

「台中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」在今年8月公告實施，企業將總部遷至台中，可申請房地租金補助、房屋稅與地價稅補助等，1年補助金額最高達340萬元。

蘇柏興、張瀞分、張廖乃綸表示，市長林佳龍日前在市政會議指出，市府已鎖定友嘉、千附、三菱電機、艾克森美孚等62家在台中有工廠、但總部在外縣市的企業，優先邀請「回娘家」；其中，第1年先鎖定資本額5億元以上企業，預計邀請10家企業總部遷台中。

蘇柏興拿出看板，要求張光瑤寫下數字，保證有幾家企業總部設台中。但張光瑤說，他不簽，企業總部設在哪裡有其考量，市府認真做事就對了。

蘇柏興批評，張光瑤拒作保證，就是沒有信心，有規模的企業不可能為340萬元遷總部，市府訂這個辦法根本是為了遮掩3年來招商不力的窘境；如果要邀企業遷總部，應該先請林佳龍老丈人的奇美企業先來台中，否則自己人都不捧場，說不過去。