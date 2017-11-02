「烏金」產值破億 竹縣烏魚產業活動11日登場

知名主廚池一明介紹用當地的烏魚、土雞、蝦子等食材，料理健康美食，強調用在地食材愛台灣。（記者廖雪茹攝）

2017-11-02 17:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「烏金」來囉！11月進入新竹獨特的九降風烏魚子產季，新竹縣烏魚產業文化活動，11日將在竹北市拔仔窟烏魚養殖場展開，首度推出拔子窟微電影競賽，邀請大家用影像來記錄烏魚子的故鄉；新竹區漁會表示，今年烏魚產量預估超過16萬尾，產值上看1億2000萬元。

新竹縣政府、竹北市公所、新豐鄉公所及新竹區漁會，今天聯手為九降風烏魚子代言，宣告烏魚季的到來。縣長邱鏡淳、新豐鄉長徐茂淦等人，一同將烏魚形狀的道具打破，開心慶祝烏魚產量大豐收。知名主廚池一明、家政班媽媽和福樂餐廳等業者，用在地食材，研發一道道健康美味的烏魚料理，令人食指大動。

新竹區漁會總幹事童錦杰表示，竹北及沿海地區的烏魚養殖場，養殖戶不斷接受專業輔導、吸收新知，注重生態、無毒環境，推動採收前的藥物檢驗、產銷履歷，通過食品衛生驗證，以負責的態度，讓消費者吃的安心，產品曾獲得全國10大金鑽烏魚子等大獎，也是新竹縣最佳的伴手禮之一。

烏魚養殖戶郭宮寶說，每1條烏魚都要經過漁民3年細心的照顧，方能成長捕撈取卵，做為烏魚子加工。上週首波捕撈，每尾烏魚約重2到3公斤、魚卵重12兩多。

烏魚產業文化活動當天除可採購新鮮烏魚、烏魚子及相關伴手禮，現場還安排拔子窟寫生比賽、烏魚美食品嘗及DIY、親子互動遊戲以及摸彩活動。今年並首度推出拔子窟微電影競賽，希望用影像呈現拔子窟烏魚文化的故事。

另去年廣受好評的烏魚宴，邀請池一明設計菜單，一桌10人份的料理，優惠價3500元，希望以物美價廉推廣在地食材，11日到18日每日限量12桌。