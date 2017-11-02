藍營民代台中火力發電廠抗議 拒當人體空氣清淨機

2017-11-02 17:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨立委盧秀燕、江啟臣、顏寬恒與多位台中市議員前往台中火力發電廠陳情抗議，除了要求行政院長賴清德應親自到場聆聽民眾心聲，並提出中火立刻降載至少20%、逐年減煤10%到40%等多點要求，改善空污，拒絕當人體空氣清淨機。

台中市今天的天空灰濛濛，環保署長李應元、經濟部長沈榮津前往台中火力發電廠視察，國民黨立委盧秀燕、江啟臣、顏寬恒及多名國民黨市議員眾人戴著口罩，在台中火力發電廠舉牌抗議，要求政府對於空污日益嚴重的情形提出解決之道。

立委江啟臣表示，千呼萬喚環保署長李應元、經濟部長沈榮津前往，但國民黨不是要這2位部長前來，而是希望行政院長賴清德應該親自來親自說明，回應民眾訴求。

江啟臣表示，要求中央回應國民黨的訴求，第一、讓中火立刻降載至少20%，第二、逐年減煤10%到40%，第三、因中火位於土壤液化高風險潛勢區，因此9號、10號機組立即停機，可立即達到降載，第四、對於中央在9月份通過9號組展延，國民黨及民眾表達抗議，但接下來9部機組於明年2月份要到期，現在市府、環保局在審查，請市府拿出參與式預算精神，讓大家來參與、討論9部機組展延許可，讓公民可以參與，若今天環保署及經濟部沒有回應這4點，就是打假球。

他更強調，台中市這3年空污最嚴重，過去30年市民從沒有必要如此擔心空污，過去出門只看下雨，現在要看pm2.5的指數。

立委顏寬恒表示，台中市紫爆天數只有19天說法是騙人的，去年環保署把舊制PSI空氣危害指數跟PM2.5等幾項指數整併為AQI，就是空氣品質指數，把每立方公尺超過75毫克的紫爆標準放寬到150以上，去年99天是超過70毫克，今年1至10月，在附近沙鹿站，有100天是超過100毫克，顯見空氣危害多麼嚴重。

顏寬恒表示，政府把多項數據整併AQI，把所有數字平均化，大玩數據遊戲，粉飾太平，環保署跟綠營執政的地方各縣市合作，欺騙民眾，空污不嚴重，還大言不慚改善環境。

立委盧秀燕表示，民進黨政府一直在隱瞞一個數字，現在燃煤火力發電佔全國45%，但是3年之內，到2020年，燃煤火力發電要增加5%到50%，台電表示，增加5%會增加7百萬噸的二氧化碳排放。

盧秀燕表示，可想見未來空污不降反增，因為電不夠，所以要如此做，民進黨說要改善空氣要降載是謊言，是欺騙人民。

盧秀燕表示，現在天空灰茫茫，每一個人都是人體空氣清淨機，請政府還給民眾乾淨晴朗的天空。