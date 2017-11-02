颱風強風列告警系統 簡訊通知可能受侵襲區域

氣象局過去僅針對大雷雨發布災防告警訊息，今年11月也將颱風強風納入防災告警系統。（記者蕭玗欣攝）

2017-11-02 16:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2016年強颱尼伯特登陸台東，颳起17級強陣風，台東市區滿目瘡痍，災情慘重。為讓民眾在颱風強風發生前提前準備，氣象局11月起將颱風強風也列入國家災防告警系統，未來颱風侵襲前，只要位於可能受強風侵襲區域的民眾都會收到防災簡訊，提前做防災應變。

氣象局表示，「颱風強風告警」是氣象局在颱風侵台期間，針對即將遭受颱風劇烈強風影響的陸上地區，提供即時告警，讓地區民眾即時採取掩蔽及適當應變措施，保障其生命財產安全，只要研判颱風風力平均風達12級以上或陣風達14以上威脅，颱風強風告警將透過氣象局官網、災防告警細胞廣播發布。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，通常颱風眼附近的風力破壞力最強，尤其颱風中心經過的陸地，風力都可達12級以上，等同將路樹連根拔起的威力。針對這種突然性的天然災害，目前氣象局只針對大雷雨提供國家災防告警系統服務。

呂國臣說，但有時強風帶來的威脅可能比雨勢更大，不僅僅只是吹倒路樹、破壞建築物，更有可能會波及路上行走的路人及車輛；目前氣象局已經可以從氣象雷達和衛星看到哪些區域會是強風侵襲的範圍，並可以提前1到2個小時前通知所在地具威脅的民眾。