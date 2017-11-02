iPhone X開賣倒數 網紅4X貓也來了

iPhone X明天早上正式開賣，各電信業者售賣會現場已出現排隊人潮。（記者吳柏緯攝）

2017-11-02 15:58

〔記者吳柏緯／台北報導〕iPhone X明天早上正式開賣，各電信業者首賣會現場已出現排隊人潮，網路紅人4X貓也出現在排隊現場，並且同步直播。4X貓表示，已經準備好iPhone X專用的手機殼，明天買到手機後將會現場開箱、裝上手機殼使用。

蘋果10週年紀念機iPhone X將於明天登台上市，各家電信業者無不祭出各項優惠，並舉行首賣活動，以吸引用戶。而為了能在第一時間將iPhone X拿到手，不少民眾提前到現場排隊，甚至有人已排隊超過3天。

網路紅人4X貓昨天晚上出現在中華電信首賣會排隊的隊伍當中，並開臉書直播與大家分享排隊實況。4X貓表示，原本並沒有打算參加首賣會，不過經友人告知現場有不少活動，而且只要申辦後，就有機會再抽一隻iPhone X，因此昨晚臨時決定到現場排隊。

為了應付徹夜排隊，4X貓除了帶一些生活必需品外，特別將氣墊床搬到現場，格外顯眼，甚至一度引起關切。

4X貓進一步表示，已經決定購買iPhone X（256GB）的空機，不搭配任何的優惠方案，而且也已備妥專用的手機殼，明天買到手機後將會現場開箱、裝上手機殼使用。