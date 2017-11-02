醫訊》10人中1人有睡眠障礙！雙和醫院擴增睡眠檢測病床

2017-11-02 14:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕明明覺得沒有失眠，早上卻覺得精神萎靡！雙和醫院睡眠中心主任鄔定宇指出，據統計台灣有每10人中就有1人有睡眠障礙問題，其中女性患有慢性失眠比男性高出 1.62倍，雙和醫院因應睡眠檢測的高需求，將院內睡眠檢測床位增加至9至12床，縮短排隊等候時間。

鄔定宇說，睡眠障礙不等於失眠，睡眠障礙症狀包含晚上睡不好、多夢、打呼、磨牙、抖腳、夢遊等，而國內研究更顯示，台灣患有睡眠呼吸中止症的人數超過40萬人，其中有接近9成病人未被診斷與治療。

雙和醫院睡眠中心原先每月檢查人數約180位，排隊接受檢測的民眾，原本至少需要等候六個月以上，未來每月將可服務多達270位，睡眠檢測排程大幅縮短，讓有睡眠困擾的民眾能提早診斷與接受相關治療。

受邀出席的台北醫學大學醫學資訊研究所所長郭博昭指出，民眾不要輕忽打鼾及睡眠品質不佳等問題，過往研究指出睡眠打鼾的民眾近乎一半比例有睡眠呼吸中止的問題，若能及早確診並治療，可望降低罹患高血壓、腦部病變機率。

郭博昭與研究團隊，目前正在研發新型的簡易快篩檢測系統，未來商業化量產後可望像電子體溫計般普遍，一般民眾就可在家自行檢測睡眠品質。

鄔定宇說，民眾想要瞭解自己是否有睡眠問題，除經醫師診斷，病人可透過睡眠檢測確診，雙和醫院睡眠中心團隊未來可安排民眾借用儀器，在家睡眠篩檢。