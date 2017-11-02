霸王車欠費近億元 桃市硬起來：別想再進公立停車場

桃園市不少車主積欠停車費未繳，未來將無法進入公有停車場。（記者陳昀攝）

2017-11-02 13:32

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議員黃敬平今天質詢指出，全市公有停車場、路邊停車欠繳費用逾111萬筆，共9403萬元，如果成功追回，可以補助全市國中小弱勢學生吃9個月營養午餐，要市府「硬起來」；桃園市長鄭文燦要求交通局研議辦法，未來不再讓欠費車輛進入公有停車場。

黃敬平秀出數據指出，統計2008年至今年9月，停車費逾期未繳件數有111萬筆，欠繳金額9403多萬元，但追討期只有5年。近5年來前10名「欠費大戶」共欠115萬元，其中第1名有1182筆停車費未繳，共欠22萬8865元，非常誇張。

黃敬平說，針對欠繳停車費大戶，市府雖然會發函限期清償，但往往只能取得債權憑證，市府更無權拍賣車輛，2008年至今逾期未繳件數111萬多筆，實際只執行12萬件，執行率僅11％，希望把這些車主列黑名單，別讓他們為所欲為。

鄭文燦以餐廳比喻，「如果客人上次沒付錢，第二次餐廳就不會讓他用餐」，因此沒繳錢不能停車也是基本的，要求交通局研議，將欠費車主列管，不讓他進入公有停車場，或未繳清不能出場才公平。

桃園市交通局長劉慶豐表示，其他五都都是5年期滿前才開始追討，桃園除了有相同做法外，今年起也會每季統計前20名，定期移送行政執行署強制執行，此外，會和具智慧辨識系統的公有停車場協調，不再讓欠費額度過高的車輛進場，以1萬元為原則，可能會再下修。