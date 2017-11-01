鳳山鐵路地下化明年8月通車 10多住戶要求原屋保留

牴觸戶抗議無家可歸，要求重劃原屋保留。（記者陳文嬋攝）

2017-11-01 22:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山鐵路地下化工程將於明年8月通車，市府地政局推動85期重劃區，10多名牴觸戶不滿今陳情監委，高喊「抗議重劃黑箱、暗槓民宅土地」，提出重劃原屋保留等3大訴求。

不過地政局強調，該案已釋出最大善意，依工程急迫性分成3階段開發，預定今年底將邀土地所有權人舉辦分配草圖說明會，趕於明年8月通車前完成，未來重劃後緊鄰鳳山火車站、曹公圳，可以預期土地增值潛力無限。

當地爭取鳳山鐵路地下化工程，市府都發局3年前召開公聽會，進行都市計畫通盤檢討，地政局推動85期重劃區，依工程急迫性分成3個階段，進行地上物拆遷補償及工程施工，目前車站西側33戶僅剩1戶有異議，東側70戶已完成查估43戶。

10多名牴觸戶組成反重劃自救會，今於監察委員巡查高雄時，前往鳳山行政中心遞狀陳情，拉白布條「抗議重劃黑箱、暗槓民宅土地」、「衰小百姓無家可歸」，高喊「迫遷冤情難申、監委救救我」，提出重劃原屋保留、地主配地公開、屋主及租戶聽證協商，要求市府在3大訴求未完成前必須緩拆。

地政局土地開發處長吳宗明表示，車站西側僅1戶有異議，以該戶權益為例，房屋可領取合法拆遷補償費及違章救濟金597萬元，加上自拆建物獎勵金25%，總計可領取750萬元；原住宅商業區土地重劃配地不低於9成，32坪土地可分配到30坪供建築使用，重劃後緊鄰鳳山火車站行情看好。