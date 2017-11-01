2081歲挑戰騎機車1250公里 26位不老騎士環台圓夢

不老騎士出發，展開11天共1250公里環島圓夢旅程。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-01 20:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕弘道老人福利基金會首次完成「不老騎士－歐兜邁環台日記」夢想後睽違10年，今年再度帶領26位平均年齡75歲、年紀總合近2100歲不老騎士，挑戰全程11天、1250公里的摩托車環島計畫，今天浩浩蕩蕩出發，向不老夢想致意。

「這是一場2081歲的夢想！」這次環台長征，不老騎士從台中市政府接受眾人歡呼，熱鬧出發，一路往南再逆時針從東部北上，再次感受不老騎士紀錄片的熱血，但這次環台天數更短、騎乘距離更長，平均每天騎乘約100公里追夢，將繞到台灣最南端墾丁，並進入太魯閣天祥，完整走過台灣之美，並於9日前進總統府，獲總統蔡英文接見。

77歲的女騎士張王春桃帶著母親照片一起環島，之前曾在夯劇「花甲男孩轉大人」中客串演出康康和龍劭華的女友「林小美」，她說，曾經許諾要帶母親環島旅行，但母親等來不及就離世，這次克服膝蓋退化問題，將母親照片放在車頭，一起騎車圓夢。

最高齡的87歲周邦爺爺罹患胃癌、攝護腺癌第四期，醫生曾經想勸退他參加環島，但他認為自己很少在台旅行，希望透過這個機會，重新認識台灣美麗的土地，硬是說服醫生也要參加。

不老騎士要參加這趟環島旅程得先經過3個月培訓，完成體適能訓練、道安講習、團體默契訓練及150公里台中到日月潭挑戰，才能參與，不少阿公阿嬤還有外籍人士難以完成第一階段考驗退出。

弘道基金會在於2007年首次帶著17名平均年齡81歲的長輩騎車環島13天，完成1178公里的環島壯舉，5年前紀錄片上映後，造成不老精神轟動台灣。