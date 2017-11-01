自駕電動小巴將在高雄亞灣測試 民眾可試乘

自駕電動小巴將在亞洲新灣區測試。（高市交通局提供）

2017-11-01 17:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市交通局今宣布，自11月6日至11月30日一連25天，自駕電動小巴將在亞洲新灣區展開測試運行，並開放市民體驗搭乘。

交通局長陳勁甫表示，在亞洲新灣區引進自動駕駛小巴系統，不僅可提供區內各開發量體間、往來交通更多的選擇，且自駕小巴營運彈性高、建置成本低，具無縫接軌的多模式移動服務，可提升公共運輸使用率及居住品質，讓亞洲新灣區朝向生態交通的目標發展。

交通局表示，10月哈瑪星生態交通盛典中，自駕小巴接駁運行共10天，總計有3530人次體驗，市民反應相當熱烈。

這次在亞灣測試也開放市民體驗，且將透過試乘、收集民眾對自駕小巴接受度，據以評估各項使用環境條件，希望藉測試計畫可搭建出智慧自動駕駛服務整體解決方案，建立自駕巴士運行典範、標準及規格。

自駕小巴亞洲新灣區試運行，自11月6日起至11月30日，每週一至五，每日上午12時至13時、下午4時至7時；星期六、日每日上午10時至12時、下午3時至7時。

路線沿星光水岸公園往返輕軌C7軟體園區站（成功二路、復興四路路口北側）及C8高雄展覽館站（成功二路、新光路路口），民眾可搭輕軌至C7軟體園區站或C8高雄展覽館站參與體驗。

本次試運行活動並結合數家亞洲新灣區內店家，除參加體驗，還有機會獲得好康、好玩物品，細節請上交通局官網查詢。