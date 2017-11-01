打網外能更便宜？NCC：今天起調降接續費上限

2017-11-01 16:20

〔記者吳柏緯／台北報導〕行動電話網外互打的費率是不少人挑選電信公司的主要考量，不過牽涉到電信業者間支付「行動通信接續費（MTR）」，因此費率始終居高不下，對於市場規模較小的電信業者而言更是一大負擔。NCC今表示，將從今起分4年逐步調降接續費上限，從現行的每分鐘1.15元，降到每分鐘0.571元，盼逐年降低的費用，可以回饋在消費者身上。

NCC發言人翁伯宗表示，行動通信接續費是指，當使用者利用市話、行動電話，撥打至另一家電信業者的行動電話時，所需支付的費用。該費用也被業者視為制定通話費率的重要參考之一。

NCC曾在2013年時提出第一次的接續費檢討，並將接續費從當時每分鐘2.15元，分4年逐步調降至現行每分鐘1.15元。翁伯宗表示，世界各國都將接續費納入管制，以成本計價原則進行監理。而台灣目前的接續費與亞洲鄰國以致於歐洲主要國家相比，仍然偏高，因此決定再度檢討並調降接續費。

接續費將連降4年 今起每分鐘先降0.215元

根據NCC提出的調降標準，從今天起，接續費調降為每分鐘0.965元，接下來逐年調降為0.811元與0.680元，並於2020年達到0.571元。

NCC平台事業管理處副處長梁溫馨指出，在第一次降低接續費後，的確發現有些業者調整網外互打費率，甚至推出網外一分鐘2元的費率，顯示降低成本對消費者的好處。不過他也強調，調降接續費是誘因，至於要提出什麼樣的費率方案，仍要尊重各業者。

翁伯宗表示，接續費占整體營收約2%到3%，調降接續費可以提升競爭空間，對於市場規模較小的業者而言有較大的幫助。不過他坦言，台灣的接續費仍偏高，例如2020年後每分鐘接續費0.571元，仍比韓國現行的每分鐘接續費還高。