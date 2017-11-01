又一北大台生想入中共 稱台灣「言論不自由、思想被壟斷」

一名北大台籍博士生張立齊公開聲稱，台灣「言論不自由、思想被壟斷」，已申請加入中國共產黨多年。（圖擷自臉書）

2017-11-01 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大在日前落幕，大會中出現一名土生土長的台灣代表盧麗安，格外引人注目，也引發部分台人仿效，繼北京大學台籍博士生王裕慶想仿效入黨後，又有一名北大台籍博士生張立齊公開表示，已申請入黨多年。

在北京大學國際關係學院就讀的台籍博士生張立齊，今投書中國網路媒體《觀察者》，他以〈我從台灣來，我自願加入中國共產黨〉為題，文中指出，2007年他在台南讀書時，就發起馬克思主義讀書會，在讀書會中，他認識一位醫護專業的朋友，盼成為一名解放軍軍醫，張立齊還說：「這樣土生土長甚至沒到過大陸，卻有這樣愛國熱忱的案例在台灣其實並不少。」

張立齊聲稱自己在台灣就讀時，看中國相關書籍或是和社會主義、共產主義材料，經常被人「舉報」或被「排擠攻擊」，認為台灣的言論不自由、思想被壟斷、政治不包容又排除異己，民主只是少數特定人士在把持操縱的工具。

陸委會日前曾指出，《兩岸人民關係條例》第33條第2項明訂，「台灣地區人民不得擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其『成員』」，若王裕慶加入共產黨，可能被處以10萬以上、50萬以下的罰鍰。