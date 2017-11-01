新廠不保證錄取 茂迪被裁員工：說好的工作呢？

2017-11-01 13:06

〔記者黃文瑜／台南報導〕「明天不用上班了！」太陽能大廠茂迪公司資遣200多名台灣員工，上午第一場協調會結束後被資遣員工一出大門，就氣憤表示，公司對外宣稱人力調整是要到新模組，但實際上在協調會中，只有發「徵詢工作意願調查表」，「提供優先面試機會」，但不「保證錄用」，認為權益受損，甚至還有夫妻同時被資遣。

茂迪協調會的PPT上，向員工解釋因公司加重下游模組與電站投資，調整上游矽晶圓業務，同時調整產品組合，減少傳統型產品、開線數、站點做總調整，鼓勵員工到新公司任職，依法保障及結清，終止勞雇關係。預告基準日期是11月1日，最後在職日期是11月10日，離職金以符合勞退新制及舊制辦理，因員工年資不同，因此預告天數不足的將給付工資，而年終將金部分則按比例發給，並在12月5日將離職費用匯入。

茂迪遭資遣員工表示，這次被資遣員工主要是二廠及六廠切晶產線，大多是基層人員，但也有少數工程師，4個月前還有加班，但有聽到風聲說公司要裁員，不過來得很突然，有的人是前天被告知今日不用上班，也有人是昨天，甚至有些人是今天早上協調會前，令人感到錯愕。公司對外表示，「協助受影響人員約200人前往模組新公司任職。」但實際上在員工追問之下，才知道「僅有優先面試權利」，「不保證錄取」，要依新公司的「人事聘用」決定。

勞工局表示，依據勞基法第11條，業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置時，雇主可以終止勞動契約，並且依勞基法16條，繼續工作3個月以上1年未滿者，於10日前預告之，雇主未依第一項規定期間預告而終止契約者，應給付預告期間之工資，因此茂迪資遣有符合勞基法規範。

不過也有不少夫妻檔同時被裁，其中1對就表示，婚後先生先到茂迪工作，當時公司員工福利很好有季獎金還有分紅，1年後妻子也到茂迪工作，因為工作穩定在南科附近置產、買車，並生了小孩，但公司獎金年年縮減，如今夫妻倆人頓失工作，要面臨貸款壓力，感到相當無奈。