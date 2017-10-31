中華郵政拚長照 明年推動居家醫療

2017-10-31 14:42

〔記者陳宜加／台北報導〕全台有超過1300間郵局、郵差超過1.2萬人，由於台灣即將邁入高齡社會，中華郵政響應推動長照，今年開辦「不老運動」帶老人家出門踏青，明年更預計發展「居家醫療」，以郵政醫院為前鋒，主動前往長輩家中健康諮詢、初步看診。

交通部長賀陳旦日前提出構想，將郵局擁有社會信任等特性與簡易壽險結合，推出長照業務。今年十月起至十一月底於各地郵局舉辦二十場「不老運動」，帶銀髮族出門踏青，並提供醫護站、健康檢測等服務。

中華郵政統計，不老運動參加人數共1658人，預計明年將再辦57場。中華郵政董事長、交通部政次王國材表示，為落實「長青長、長照短」，目標讓老人家更健康，長照則由衛福部分工。不老運動由日本而來。

他指出，明年中華郵政將進一步推動居家醫療，不少老人家生病卻懶得出門就醫，將由郵政醫院開始，醫師主動前往長輩家中初步健康諮詢、初步看診，進而落實後端醫療轉診，未來可望與全國醫療院所合作。

此外，中華郵政指出，已於郵政商城建置「銀髮族專區」，並結合郵政醫院提供銀髮保戶就醫服務，並規劃於明年底推出「長期照顧健康保險附約」商品。

交通部長賀陳旦表示，中華郵政積極向外投資、活化資產，過去做得非常成功，如何更充分發揮並貫徹基層，以全台最佳社區品牌標章為前提，做更多事情。各國郵政無論公司化、民營化，凡是想再往前一步，各國都視為重大政策，無論立法、配套乃至於溝通。

他說，透過郵局資產更活化，幫國家服務業推一把，希望交通部可以更貫徹；王國材則表示，中華郵政歷史超過百年，轉型過程中，社會公益是最重視一塊。