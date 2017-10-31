獨家》寒心！高雄義消EMT資格 消防局漏報5年

高市消防局多年來漏報義消EMT受訓資料給衛福部。（記者黃佳琳翻攝）

2017-10-31 12:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市200多位受過訓、具有EMT1（初級救護技術員）的義消兄弟，因高市消防局5年來沒有把他們的資料登錄到衛福部的系統裡，導致他們無法繼續升級為中、高級救護技術員，甚至協勤時也可能因為資格不符問題，面臨相關法律責任。

義消兄弟指出，目前消防局的體系中，有兩類志工具有EMT資格，一類是鳳凰志工，他們平時會上救護車，協助救護人員處理急病傷患就醫，但比較少直接參與災難現場的急救工作；另一類是義消體系，但也不是每個參加義消的兄弟都會受EMT的訓，但受過救護訓練的義消弟兄，在大型救難現場中，往往可以扮演多重角色，除了可以幫忙救災，也可協助傷患就醫，解決消防部門長年人力短缺的現象。

由於衛福部規定，受過EMT訓練的義消或志工，都得登錄在EMS系統中，而這些受訓過的義消，每年還得參加8小時的複訓課程，才能保住EMT資格；義消兄弟們不滿指出，高市消防局從102年起，就沒有把義消兄弟的受訓資料向衛福部登錄，去年有義消兄弟發現，想要升級報考EMT2（中級救護技術員）卻因衛福部沒有資料，只能被迫放棄。

義消兄弟指出，去年向消防局反映此事後，消防局竟然一直沒有給出合理交代，讓義消兄弟頗為灰心，甚至有人痛駡此舉簡直是陷害義消兄弟於不義，若是出了事，這過失究責誰要來負責。

對此，高市消防局長陳虹龍說，他對這件事不清楚，須再向承辦科室探詢；負責義消業務的消防局搶救科長陳博仁則澄清，他是上個月才獲悉此事，但因這些義消兄弟受訓資料已是多年前的資料，還不曉得衛福部能否承認資格是否符合，但消防局不是不處理，而是還在「協調中」，也希望趕在今年底前完成所有資料登錄，確保這些義消兄弟的權益不致受損。