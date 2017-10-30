政府力推綠能 近6成民眾不看好

2017-10-30 13:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕近4年溫度屢創新高，氣候變遷情況愈趨嚴重，政府不斷高喊推動綠能，但與民眾認知似乎有相當差距，根據媽媽監督核電廠聯盟的調查，近6成民眾覺得不可能達成目標，超過5成5認為政策反覆不定是綠能發展的原因。且調查也顯示，民眾個人習慣也有待改變

蔡政府日前訂出非核家園，發展綠能的目標，預計2025年核能發電佔比歸零、燃氣發電提升佔比至50%、燃煤發電佔比下降至30%、綠色能源提升佔比至20%，被認為必須非常積極進行。媽盟則以此為基礎，發布「2017台灣地區民眾能源使用行為調查」。

媽媽監督核電聯盟祕書長楊順美指出，對於蔡總統提出的目標、政府的能源政策，竟有超過6成民眾不清楚，也有近6成民眾認為無法達到目標。而對於綠能截至2016年的佔比不到1%，只有不到2成民眾可以說得出來。

在台灣綠能發展較日本及德國緩慢的原因，5成5以上民眾認為政府能源政策反覆不定，其中最大因素來自於台電的障礙，佔了近3成、業者技術落後能力不足則佔2成5左右。

除此之外，有鑑於移動污染源也是空污及排碳的重要因素，媽盟也針對民眾個人交通習慣進行調查，雖然8成1民眾表示周遭有大眾運輸工具，但其中只有大約4成4的民眾會經常利用大眾運輸，這之中最重要的原因，還是出於「習慣」使用私人交通工具。不過楊順美也分析，如果以北北基來說，願意搭乘的人還是超過6成，但即便有輕軌如高雄，習慣使用私人運具的還是較多，更遑論東部地區。不過對於周遭沒有大眾運輸的民眾，則超過6成5的民眾在建設完成後會願意搭乘。

媽媽監督核電聯盟理事長徐光蓉說，過去馬政府根本不重視發展再生能源，台灣在2009年就通過《再生能源發展條例》，2010年就開始推綠能，但直到去年，水加太陽光電才佔0.98％，日本是福島核災後，2012年才開始推，但去年來說日本僅太陽光電就佔4%、風力1%，超越台灣5倍以上。她呼籲政府不只是訂目標，應該要訂出細節，每年達成的目標是如何，作為大眾可以檢視政策執行的依據。