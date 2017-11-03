超狂動漫料理 動漫迷必朝聖！

2017-11-03 07:30

〔記者潘自強／高雄報導〕推開餐廳大門，就看到穿著女僕裝扮的服務人員趨前問好，這家位於高雄鹽埕區的攝飲動漫主題餐廳，是由幾位動漫迷好友共同為了夢想而創設。店裡將各種動漫料理神還原，還提供小型攝影棚及動手做分子料理的樂趣，讓民眾有吃又有得玩！

店內菜單仿照漫畫週刊《寶島少年》的設計，就連餐點也是動漫還原料理，將漫畫中的餐點真實呈現到客人眼前。比如「神龍之珠」就是還原漫畫《七龍珠》裡出現的七顆龍珠，餐點上頭分別點綴了一顆星到七顆星，這七顆還有著不同的口味。另外還有漫畫《海賊王》主角魯夫愛吃的帶骨肉、《小當家》特製魔幻彗星炒飯等還原料理。

現在還加入了時下最夯的分子料理「分子實驗室」，餐點有附上使用說明書，想吃什麼口味可以依照自己的喜好調配，增添了不少食趣。

不單單只有料理，店內設計還隨處可見動漫的巧思，除了各種周邊擺飾外，一樓有不定期更換的小型攝影展，二樓是專屬攝影棚，來用餐的客人，可以免費穿戴餐廳精心準備的Cosplay服裝與各式道具，到攝影棚拍得過癮。整家餐廳從裝潢到餐點，都有這些耳熟能詳的動漫元素，若是動漫迷，可千萬不能錯過！

攝飲動漫主題餐廳：（07）531-3363，高雄市鹽埕區五福四路214號