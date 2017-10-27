婦人罹血癌3年復發3次 醫師兒捐髓救母

2017-10-27 22:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕黃太太感覺倦怠、無力，最愛下廚也累到無法完成，抽血發現罹患急性淋巴性白血病，3年來做化療、骨髓移植並出國做細胞療法，仍3次復發，去年底施打新藥雙特異抗體，增加3個多月存活期，趕緊接受醫師兒子的骨隨移植，至今7月個看不到癌細胞，能正常生活、出遊。

中國附醫血液腫瘤科主任葉士芃指出，急性淋巴性白血病發生原因不明，是不正常的惡性白血球增生致癌，會發燒、瘀青、貧血或疲倦，不治療會病情急速惡化，可能數日到數月死亡。

急性淋巴性白血病在小兒與成人罹病比例各占一半，標準治療為化療、並視情況進行骨髓移植，但癌細胞兇狠且抗藥性高，成人較兒童治療效果差，化療後有6成復發，骨髓移植有5成，5年存活率僅4成。

捐髓救母的黃醫師說，一般癌症，身體會愈來愈虛弱，但急性淋巴性白血病只要癌細胞消失，就能恢復健康，母親歷經3次癌復發，曾經非常沮喪，但他鼓勵母親，不要收棄希望，治療不斷進步，就有機會活命。

葉士芃指出，今年2月衛福部核準新藥雙特異抗體上市，是一種免疫療法，這種抗體可連結癌細胞與好細胞「T細胞淋巴球」，活化自體免疫細胞，瞄準破壞癌細胞，用於中壯年罕見復發型或頑固性的急性淋巴性白血病患者，成為化療失效後的第二線藥物，治療後半數人可延長3個多月，須自費且價格不斐，但能爭取骨髓移植的時間，建議年輕且可做骨髓移植的病人評估。