獨家》解除歐盟漁業黃牌 確定今年無望

2017-10-27 20:08

〔記者吳欣恬／台北報導〕2015年10月歐盟將我國列為打擊「非法、未報告、不受規範（IUU）漁業」不合作第三國警告名單（黃牌名單），至今已2年。歐盟本月派4位人員來台訪視，昨日離台。據了解，歐盟人員認為我國今年漁業三法上路後，執法仍待加強，確定今年黃牌解除無望。

漁業署副署長黃鴻燕表示，今年1月20日包括「遠洋漁業條例」等漁業三法修正上路，至今開罰件數約40件，僅過去同期開罰件數的3分之1，因此歐盟人員認為執法尚待加強。歐盟也關切，舊法處漁民1個月不能作業所影響的收益，和新法改為判處罰金的金額，兩者相較是否有等同效益；以及罰金是否有超過漁民的不法利得，才能收嚇阻之效等執法上的技術性問題。

對此，漁業署回應，指新法罰則重，要加強宣導，給漁民一點調適時間。歐盟表示理解，但也表示不能一直這樣，如果空有法令不落實，淪為玩假球就沒意義。

此外，漁業三法上路後，今年上半年隨之增訂的許多子法辦法，漁業署也將在蒐集業界和歐盟意見後，在今年底前陸續針對10多條辦法進行修法微調。

歐盟人員此行除和農委會召開閉門會議、訪視高雄前鎮漁港等遠洋漁港外，也拜會行政院副院長施俊吉。施當面向其承諾，台灣是守法國家，一定會落實執行漁業三法。

黃鴻燕說，歐盟人員也參觀漁業署今年新成立的24小時漁業監控中心，對於我國遠洋漁船數量之多，全球數一數二，歐盟人員嚇一跳，也對監控中心能有效掌握國內漁船的航跡表達肯定，但也提及部分功能要加強。而台灣在外交困境下，能和多國達成漁業雙邊合作和交流，歐盟人員也給予肯定。

黃鴻燕說，歐盟有意藉此機會讓台灣遠洋漁業管理做得更好，能作為全球漁業的模範生，引用給別的國家跟進學習。

下個月中旬，歐盟會給予書面意見回覆，而漁業署將於明年2月底前再度送交報告，預計明年3、4月歐盟將再派員來台。黃鴻燕強調，漁業三法的執法絕對是未來力拼解除黃牌的重點。