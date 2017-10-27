辣妻對涂醒哲摔證書 當事人出來說明了！

魏太太代夫領獎，卻當著涂醒哲的面摔證書抗議。（擷取自魏志軒臉書）

2017-10-27 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市長涂醒哲昨出席家長會長授證典禮時，遭上台代領的家長會長妻子以摔證書方式抗議評選不公，引發輿論嘩然，「玉山國中」家長會長當選人魏志軒稍早澄清指出，事發當晚遭8名便衣警察攔阻，無法進入會場親自領獎，妻子一怒之下才透過這種方式抗議。

魏志軒在臉書PO文指出，事件的爭議點最早發生在上月28日，指控「港坪國小」校長黃金木介入家長會改選，選舉過程嚴重瑕疵。魏志軒說，事件發生至今已28天，但市府遲遲未處理，而昨晚欲前往授證典禮時又被8名便衣警察擋在會場外，無法親自領獎，令他不禁怒道「我只是一般市民，卻被跟蹤、限制行為」，痛批市府是「白色恐怖」。

魏志軒話鋒一轉，回應眾網友對妻子摔證之舉的批評，直言自己「今天才知道，原來網路世界這麼可怕」，他接著要求網友為自己的發言負責，不要當不敢用真實姓名發表言論的「網路無名哥」。魏志軒文末更明白寫下，「你們可以污辱我，但請放過我老婆與小孩」、「大人的世界不要這麼無恥！」

對於上述澄清發言，多數網友不甚領情，紛紛留言批說「你老婆的行為就是錯的，好好的文化教育聖地，搞成這樣」、「貴夫人當真是孩子的好榜樣啊，還白色恐怖？」、「你的解釋只會讓人覺得是藉口而已，網友們看到的是你太太的那種行為就是不對，並不是針對你被人黑箱作業」、「市長是無辜的 當然你的小孩也是無辜的，同理心看待吧」。

此外，嘉義市教育處長余坤龍稍早針對此事件表示，已對上述港坪國小家長會改選爭議進行調查，經初步調查發現，現任張姓會長在改選中以25票勝過16票的現任副會長魏志軒，若扣除爭議票仍不足以改變選舉結果，強調「校長黃金木並未介入選舉」。